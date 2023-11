Riforme: Conte, ‘per distrarre italiani da una manovra vergognosa’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “Io non sono mai stato fan dei governi tecnici e i miei, pur provenendo io dalla società civile, sono stati governi fortemente connotati politicamente. E hanno espresso molto più coraggio e visione di questo governo. Questa riforma è stata introdotta per distrarre gli italiani da una manovra vergognosa. Nel nostro sistema ci sono degli interventi da fare, ma per garantire la stabilità dei governi, che è il vero problema. Mentre qui si vuole rafforzare il potere del governo, anzi del solo primo ministro, esautorando sia il capo dello Stato, sia il Parlamento dei rispettivi poteri”. Lo dice il presidente del M5S Giuseppe Conte in un’intervista oggi su Il Corriere della Sera.