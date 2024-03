Riforme: Conte, ‘premierato è un inganno’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – “Meloni ha annunciato l’elezione diretta del Presidente della Repubblica in campagna elettorale, ora ci troviamo con l’elezione diretta del premier dopo una discussione nella maggioranza. Hanno avuto paura di toccare il Colle e in corso d’opera hanno cambiato: allora eleggiamo il premier”. Così Giuseppe Conte alla presentazione del libro ‘Capocrazia’ di Michele Ainis con Romano Prodi. “Questa riforma è un inganno, confonde il tema della stabilità con quella dell’intensità dei poteri in capo al leader dell’esecutivo. La stabilità va risolta, per questo ho detto subito che ero disponibile a sedermi a un tavolo anche con questo governo, ma il rimedio che ci viene offerto sconvolge completamente l’assetto costituzionale”.