Riforme: De Cristofaro (Avs), ‘oggi evitato ostruzionismo per favorire dibattito’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “L’atteggiamento dell’opposizione non è stato oggi quello di un’opposizione che ha fatto ostruzionismo, abbiamo presentato una serie di emendamenti nel merito, c’è stata un’illustrazione dei nostri emendamenti stando soltanto sul merito, quindi evitando l’ostruzionismo, proprio per favorire un dibattito”. Lo dice il senatore di Avs, Peppe De Cristofaro, al termine dei lavori sul ddl Casellati, in Commissione Affari Costituzionali del Senato.

“E’ chiaro che se questo dibattito non c’è e quindi a questo atteggiamento dell’opposizione si risponde sostanzialmente senza nemmeno interloquire, sarà poi inevitabile nel corso dei giorni che verranno fare altre scelte”, conclude De Cristofaro.