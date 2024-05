Riforme: De Cristofaro (Misto), ‘gravissimo quanto successo in Aula’**

29 Maggio 2024

Roma, 29, mag. (Adnkronos) – “Consideriamo gravissima questa cosa che è successa in Aula, pochi minuti fa: non è tollerabile che nel Senato della Repubblica, dinanzi a degli interventi verbali e quindi a una discussione come ce ne sono mille e come ce ne saranno naturalmente ancora mille, si possa reagire con un tentativo di aggressione fisica che purtroppo c’è stata, è ben visibile, si vede nei video che già circolano”. Lo dice Peppe De Cristofaro, capogruppo del Misto in Senato, al termine della capigruppo. “Abbiamo detto che senza un chiarimento molto serio su questa cosa, anzi senza una convocazione dell’ufficio di presidenza per poter capire esattamente cosa è successo e prendere i provvedimenti non saremmo tornati in aula”, ha ricordato.