Riforme: De Priamo, ‘nessuno scambio ma obiettivi programma Governo’

26 Aprile 2024

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Nessuno scambio, contrariamente a quanto afferma il presidente dei senatori del Pd Boccia, ma due punti programmatici del Governo Meloni perfettamente omogenei e espressione di una visione di modernizzazione dello Stato nazionale che proseguirà con altri interventi, come ad esempio quello per la riforma della Capitale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, componente della commissione Affari costituzionali del Senato.

“Con il premierato -spiega- intendiamo dare più potere decisionale ai cittadini, con più stabilità di governo e dicendo addio ai ribaltoni. Con l’autonomia a integrare la riforma il Governo intende garantire decisioni più vicine al territorio per le Regioni che chiederanno nuove competenze, con un accordo con il Governo, e senza nulla togliere a quelle che non lo faranno e previo il calcolo, in precedenza inattuato, dei livelli essenziali delle prestazioni. Di ignobile, o forse meglio dire imbarazzante, c’è la pochezza di argomenti dell’opposizione davanti a una riforma che mira ad ammodernare lo Stato”.