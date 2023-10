Riforme: Della Vedova (+Eu), ‘è populista e indebolisce Presidente della Repubblica’

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – “Noi riteniamo che l’elezione diretta del presidente del Consiglio, in un contesto in cui la Repubblica si è sviluppata e ha sempre più sviluppato un ruolo di equilibrio del Presidente della Repubblica, inevitabilmente indebolisca la figura istituzionale di quest’ultimo: non si può avere un Premier eletto direttamente dal ‘popolo’ e un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento e pensare che possa fare ancora da punto di equilibrio”. Così Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, nel corso di Coffee Break su La7.

“Se vuoi il presidenzialismo fai il presidenzialismo e costruisci una architettura costituzionale di questo stampo, ma questa riforma non è né carne né pesce, ed è per questo che è populista e pericolosa, perché mira unicamente all’idea dell’investitura diretta dal popolo, in un momento peraltro in cui Meloni ha un dominio assoluto su maggioranza e parlamento, un dominio tale da vietare la proposizione di emendamenti alla manovra”, conclude.