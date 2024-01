Riforme: esame premierato in corso in Commissione affari costituzionali Senato

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – E’ in corso in Commissione Affari Costituzionali del Senato l’esame congiunto del ddl costituzionale d’iniziativa governativa per l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri, avviato nella seduta di giovedì 23 novembre con la relazione del presidente Alberto Balboni.