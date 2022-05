Riforme: Fiano, ‘Rampelli guardi ad assenze a banchi vicini di Fi e Lega’

Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Complimenti al presidente Rampelli! Monta una assurda polemica contro quelli che arriva a chiamare addirittura ‘golpisti bianchi’ per la sconfitta subita sulla proposta di legge sul presidenzialismo, mentre se avesse dato un’occhiata ai numeri, si sarebbe accorto che la bocciatura è arrivata per le numerose, ben 42, assenze fra quelli che dovrebbero essere i suoi alleati di Forza Italia e Lega. Non guardi i banchi di fronte a lui il Rampelli, ma si giri verso quelli a lui più vicini. Almeno, se vuole capire ciò che realmente è successo, e che forse dovrebbe farlo riflettere”. Lo afferma Emanuele Fiano, deputato del Pd.