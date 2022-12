Riforme: finanziamento ai partiti, testo dem Giorgis a esame Senato

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Il provvedimento era stato presentato nello scorcio finale della passata legislatura ed ora è stato incardinato in commissione Affari Costituzionali al Senato. Relatore Andrea De Priamo di Fdi, l’iniziativa parlamentare è di Andrea Giorgis del Pd. La norma riguarda il finanziamento ai partiti, abolito durante il governo Letta, e che ora torna di attualità, evocato ad esempio ieri da Peppe Provenzano, con la vicenda Qatargate.

L’obiettivo della legge presentata dal senatore Giorgis è quello di “dare una più organica ed effettiva attuazione all’articolo 49 della Costituzione” con lo scopo di “integrare e rafforzare alcuni requisiti di trasparenza e di democrazia interna dei partiti”, si legge nel testo.

E “accanto a disposizioni che rafforzano i requisiti di trasparenza e democrazia interna dei partiti e a disposizioni contenenti la delega al Governo per la razionalizzazione e il riordino della normativa vigente in un testo unico, il presente disegno di legge contiene disposizioni volte ad assicurare ai partiti politici le condizioni materiali per poter organizzare nel modo migliore la partecipazione politica e rendere così effettivo il diritto riconosciuto a ogni individuo di associarsi e di concorrere (con metodo democratico) a determinare l’indirizzo politico delle comunità in cui vive”. Di qui “assicurare ai partiti politici un finanziamento pubblico ragionevole, condizionato al rispetto dei princìpi di democrazia interna e di gestione trasparente delle risorse, rafforzando al tempo stesso i limiti al finanziamento privato, contribuisce altresì ad assicurare la separazione e l’autonomia della sfera politica dalla sfera economica”.