Riforme: Fini, ‘non si limitano poteri capo Stato, moral suasion solo in casi straordinari’**

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Attenzione a dire che si limitano in modo intollerabile i poteri del capo dello Stato”. Così Gianfranco Fini, ex-presidente della Camera, al seminario sulle riforme a Montecitorio.

“Perchè una riforma elettorale che fa nascere una maggioranza molto ampia con il 55% di premio, rende difficili voti popolari non chiari e maggioranze che cadono con la nascita conseguente di governi tecnici. Io non li giudico negativi, rispondono a situazioni di emergenza”. Ed in queste situazioni che “si esercita il ruolo fondamentale di moral suasion del capo dello Stato, si attua in momenti straordinari: quando non c’è un chiaro voto popolare e con una crisi la buio. Quando il risultato è chiaro, il capo dello Stato prende atto dell’esito del voto”.

Detto questo, per Fini la proposta del governo Meloni non “va demonizzata” nè “incensata” e si augura che il Parlamento possa migliorarla in alcuni suoi aspetti come il premio di maggioranza in Costituzione senza una soglia minima per accedervi. E poi anche la questione della possibilità del ‘secondo premier’ nel caso in cui cada quello eletto direttamente del popolo. Infine, un richiamo sulla legge elettorale: “Vanno eliminate le liste bloccate”.