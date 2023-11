Riforme: Foti, ‘con elezione diretta premier finisce epoca inciuci’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Con il governo Meloni il popolo torna sovrano: la riforma della Costituzione che prevede l’elezione diretta del premier da parte dei cittadini è la riprova più evidente. Sono fin troppo scontate la paura e la contrarietà delle sinistre: finisce infatti l’epoca degli inciuci, dei giochetti e dei benefici personali a scapito degli italiani, il voto dei quali in più occasioni è risultato impudicamente tradito”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

E’ “una riforma, quella costituzionale, che, assicurando stabilità politica al governo, non potrà che favorire – per Foti – una maggiore attenzione nei confronti dell’Italia da parte di investitori e una migliore considerazione nelle valutazioni dei mercati. Siamo quindi in presenza di una riforma costituzionale che non solo garantisce il rispetto del voto espresso dagli elettori, ma che in ragione della stabilità politica che la accompagna finirà per attrarre significativi investimenti sul territorio nazionale”.