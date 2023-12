Riforme: Garavaglia, ‘Meloni cita Anselmi e Mattei?Allora non stravolga Costituzione’**

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Non serve il premierato. Fare una riforma che parte dalla testa e non dai piedi, è una riforma che cade. Non ci possono essere slogan, non è il premierato che da garanzia di stabilità”. Così la ex-ministra Maria Pia Garavaglia al seminario sulle riforme alla Camera.

“Quando la presidente Meloni nel suo discorso di insediamento ha citato Tina Anselmi e Enrico Matteo mi sono commossa e anche stupita. Sono stati due partigiani, Mattei è stato un grande capo partigiano e hanno combattuto affinchè avessimo questa Costituzione che da la sovrnità al popolo con il voto libero per scegliere i loro rappresentanti. Allora chi cita Tina Anselmi e Enrico Mattei sappia che la sovranità popolare è nel Parlamento. Se si taglia alla radice la Costituzione non si lo faccia nel nome nè di Anselmi nè di Mattei. E neanche nel nostro nome sarà fatta questa sciancata riforma”.