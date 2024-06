Riforme: Gasparri, ‘più popolo, meno palazzo, questa è la strada per cui votiamo sì’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Più popolo, meno palazzo questa è la strada che indichiamo e per cui con orgoglio votiamo questa riforma”, “per noi fondamentale”, perché “rafforza democrazia e libertà”. Così il senatore di Forza italia Maurizio Gasparri nella sua dichiarazione di voto in Aula in Senato al ddl costituzionale sul premierato.

“Le dittature sorgono non dai governi che governano e durano ma dalla impossibilità di governare”, prosegue il senatore Fi citando Calamandrei – Siamo al ventesimo mese di legislatura e noi vogliamo rispettare l’impegno preso con i nostri elettori. La scelta è tra stabilità e manovra di palazzo. La scelta è tra una democrazia affidata ai cittadini o l’intrigo…. Abbiamo aperto un confronto ma non accettiamo il diritto di veto. E non ci arrenderemo al diritto di veto delle minoranze”.