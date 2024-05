Riforme: Gasparri, ‘Renzi assente perché doveva ritirare babbi in autogrill o parlare con arabi’/Rtp

29 Maggio 2024

Roma., 29 mag. (Adnkronos) – “Ieri Renzi è venuto un quarto d’ora, tra un impegno arabo e l’altro, ha fatto un piccolo show, ha aperto un dibattito al quale non ha avuto l’educazione di partecipare, perché doveva ritirare i **babbi** in qualche autogrill, probabilmente, o doveva parlare con qualche arabo”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, al termine della capigruppo in Senato, con riferimento al dibattito sul premierato in Aula. “Renzi -attacca- non presenta neanche il suo simbolo alle elezioni per viltà, perché sapeva che non avrebbe preso il 4% col suo simbolo, si è nascosto dietro altri simboli, quindi è abituato a sparire e a scappare”.