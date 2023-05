Riforme: Gasparri, ‘se opposizioni vogliono solo loro proposte allora è atteggiamento eversivo’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La giornata dimostra innanzitutto che le sinistre sono divise e quindi oppongono al presidenzialismo l’armocromismo”. Così il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, intervistato dalla Stampa, sul confronto tra governo e opposizioni sul tema delle riforme e del presidenzialismo.

Poi l’azzurro si mostra possibilista anche sul modello del premierato: “In fondo sarebbe una forma di presidenzialismo minore: l’elezione diretta del premier aiuterebbe a dare più stabilità, a patto che la sfiducia venga vincolata al ritorno al voto”. No invece alla strada della Bicamerale perché si “allungherebbe solo il celebre elenco dei presidenti di quelle commissioni. È il modo migliore per non fare le riforme”. “Se però le opposizioni pretendono che sul tavolo ci sia solo quello che vogliono loro, allora siamo di fronte a un atteggiamento eversivo”, conclude Gasparri.