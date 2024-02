Riforme: Giorgis (Pd), ‘è solo bandiera Meloni, destra divisa’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb (Adnkronos) – “L’ultimo testo presentato dal governo è in continuo divenire e pieno di ambiguità: penso alla questione di fiducia e al secondo premier. Abbiamo cominciato a discutere il testo del governo depositato in Senato il 30 novembre, siamo a febbraio, e ancora non sappiamo quale sia la reale volontà della maggioranza. Ma la destra dice no a tutte le nostre obiezioni e continua ad essere divisa al proprio interno”. Lo ha detto il senatore Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali questa mattina a Sky parlando del premierato.

“La verità è che non vogliono migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni ma hanno solo l’ossessione di approvare quella che è solo una bandiera della destra e di Giorgia Meloni”, ha aggiunto.