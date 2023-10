Riforme: in accordo maggioranza anche norma anti-ribaltone**

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Via libera anche alla norma ‘anti-ribaltone’ nell’intesa stretta a Palazzo Chigi sulla riforma del premierato, attesa venerdì in Consiglio dei ministri. La norma in questione, una delle più delicate dell’intera riforma, prevedrebbe, in caso di ‘caduta’ del premier eletto dal popolo, la possibilità di riprovare a ricostruire la maggioranza o con lo stesso premier o comunque con un altro esponente della stessa maggioranza scelta dai cittadini con il voto. Solo in caso di tentativi falliti, dunque, il ritorno alle urne.