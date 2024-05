Riforme: lunedì conferenza stampa associazioni maratona oratoria

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Lunedì mattina alle ore 11.30 alla Sala Nassirya del Senato le Associazioni Io Cambio, Libertà Eguale, Magna Carta, Riformismo e Libertà, già protagoniste di una maratona oratoria per una riforma costituzionale condivisa sul premierato, presenteranno alcune proposte precise rispetto al testo in discussione in Aula al Senato e due lettere aperte, una alla maggioranza e l’altra all’opposizione. Interverranno Peppino Calderisi, Stefano Ceccanti, Natale D’Amico, Nicola Drago, Claudia Mancina, Enrico Morando, Gaetano Quagliariello, Ivan Scalfarotto.