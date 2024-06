Riforme: Lupi (Nm), ‘usciamo da immobilismo e costruiamo il futuro’

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Il centrodestra ha preso un impegno quando ha vinto le elezioni: uscire dall’immobilismo e riformare l’Italia. Abbiamo approvato l’Autonomia differenziata, dando attuazione alla riforma del Titolo V approvata dal Centrosinistra nel 2001 e, fino a qualche tempo fa, addirittura sostenuta anche da alcuni governatori Pd. Andremo avanti anche su premierato, giustizia, burocrazia, per rendere più moderna, efficiente e decidente la nostra democrazia, per assicurare processi più equi, per ridurre e razionalizzare uno dei principali freni allo sviluppo e alla competitività. L’opposizione scelga se rimanere immobile di fronte alle necessità di un paese che ha bisogno di guardare al futuro o se scendere dalle barricate ideologiche e dare un contributo propositivo e partecipare al percorso riformatore”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.