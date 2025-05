Riforme: M5S, ‘governo non pensi di stravolgere Carta per regolare conti interni’**

30 Maggio 2025

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Il governo vuole demolire le nostre istituzioni per regolare i conti elettorali nel centrodestra. Non avendo nulla da proporre per risolvere i problemi degli italiani, che stanno sempre peggio, prova a piantare le bandierine ideologiche di Fdi, Lega e FI”. Carmela Auriemma di M5S, vicecapogruppo Camera e componente Affari costituzionali, replica al ministro Luca Ciriani che ha confermato l’intenzione del governo di andare avanti sul premierato, con la possibilità di portare in aula la riforma della pausa estiva di agosto, insieme alla separazione delle carriere.

Per Auriemma “è semplicemente folle pretendere di calendarizzare per luglio alla Camera sia il premiato, che annulla l’equilibrio tra i poteri dello Stato, che la separazione delle carriere, con cui il governo vuole indebolire ed intimidire la magistratura. Quella che il ministro Ciriani chiama ‘polemica senza senso in realtà’ -dice la parlamentare 5 Stelle all’Adnkronos- è il funzionamento del Parlamento e della democrazia. Il governo non pensi di andare avanti con lo stravolgimento della Costituzione come si trattasse dell’approvazione dei decreti legge”.