Riforme: Magi, ‘chiesto coordinamento opposizioni, proposte identiche’**

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto un coordinamento agli altri leader delle opposizioni. Ci sembra che ci siano ipotesi di lavoro che sono simili, se non identiche, tra le varie forze di opposizione. Semmai è dall’altra parte che non c’è compatezza, non c’è chiarezza su questo vuol fare. Abbiamo visto che il capogruppo della Lega che ha detto, che se si va sul Sindaco d’Italia, non erano questi i patti”. Così Riccardo Magi al termine dell’incontro della delegazione di Più Europa con Giorgia Meloni. E a chi gli chiede se ci sia la disponibilità delle altre forze di opposizione a fare un coordinamento, Magi ha risposto di sì.