Riforme: Magi, ‘La Russa lancia rivoluzione illiberale’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Ignazio La Russa è passato dalla chimera della rivoluzione liberale di Berlusconi alla minaccia di rivoluzione illiberale di Meloni. Visto che i Cpr in Albania sono un flop, per fortuna aggiungo io, palesemente in contrasto con le norme sui migranti, totalmente fuori dal diritto europeo, oltre a essere un incubo umanitario, il presidente del Senato lancia l’idea di cambiare costituzione a piacimento del governo, calpestando la separazione dei poteri su cui si fonda la nostra democrazia. Un principio fondante del nostro ordinamento che però per La Russa è una ‘zona grigia’. Forse la seconda carica dello Stato vorrebbe una zona nera?”. Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi.