Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Grazie per aver accettato questo invito. Il governo, come voi sapete, ha da sempre nel proprio programma l’idea che per mandato dovrà lavorare a una riforma istituzionale, sulla quale però credo sia importante a monte cercare un dialogo più ampio possibile con le forze parlamentari”. Così la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, durante l’incontro alla Camera con la delegazione M5S guidata da Giuseppe Conte.