Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il tema del ballottaggio non viene introdotto e non viene escluso perchè riguarda la legge elettorale su cui faremo le nostre valutazione ma in questo il Parlamento è centrale. E’ un tema aperto. Io sono laica su questo”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm.