Riforme: Meloni, ‘faremo quel che va fatto o non sarei in pace con coscienza’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Abbiamo avviato le riforme, del premierato, della giustizia, dell’autonomia. Non sarei in pace con la mia coscienza se, per quieto vivere, non andassi a fondo: faremo quel che va fatto, nonostante molte opposizioni. Poi decideranno gli italiani, è la democrazia, funziona così”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea 2024 di Confindustria.