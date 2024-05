Riforme: Meloni, ‘io votai taglio parlamentari, mai chiesto niente in cambio’

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “E’ un errore la personalizzazione. Questa riforma non riguarda la sottoscritta o il Presidente Mattarella, che molti tirano in mezzo. Riguarda un altro mondo, un futuro ipotetico. Per questo vale la pena discutere invece di personalizzare sempre tutto. Io non ha avuto problemi a votare il taglio dei parlamentari e non ho mai chiesto niente in cambio. L’ho fatto perché all’epoca lo ritenevo giusto. Ci sono questioni sulle quali l’opposizione fine a se’ stessa non serve a niente: i tatticismi lo pagano i cittadini e la credibilità delle istituzioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al convegno alla Camera sul premierato organizzato dalla Fondazione De Gasperi.