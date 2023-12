Riforme: Meloni, Letta? Premierato non tocca poteri Colle

Dicembre 2, 2023

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – Sulla riforma del premierato “le parole di Gianni Letta non le ho viste come parole di contrasto, come a voler creare dei problemi. In parte sono condivisibili e in parte no: è normale che una riforma del premierato come la stiamo facendo serva a rafforzare il governo, ma non nel senso dei poteri del governo ma la stabilità del governo, che vuol dire rafforzare le scelte strategiche. Non sono invece d’accordo quando si dice che limita i poteri del Presidente della Repubblica, perché è stata scritta in maniera tale da non toccare i poteri” del Colle, “tant’è che è una contestazione che mi viene fatta è: ‘ma come? Fate una riforma del premierato in cui non è prevista la nomina dei ministri?'”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Dubai a margine della Cop28.

Secondo Meloni, sulla riforma costituzionale “si è detto tutto e il contrario di tutto, è normale. Io penso che alla fine sia bello, normale e giusto discutere e, si ci sono elementi che possono rafforzarla, ancora di più sono anche aperta. Dopodiché, io ho fatto la riforma che gli italiani chiedevano perché penso che i governi li debbano decidere loro e quando un governo è stato scelto debba avere 5 anni per attuare il programma. Gli italiani ci diranno se la condividono o no”.