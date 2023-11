Riforme: Meloni, ‘madre di tutte le riforme, stop ribaltoni e giochi palazzo’

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Un’altra riforma viene licenziata dal Cdm, la riforma che introduce l’elezione diretta del premier e garantisce due grandi obiettivi: garantire il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine al gioco dei ribaltoni, ai giochi di palazzo o ai governi arcobaleno e tecnici, governi passati sulla testa dei cittadini per decidere cose che i cittadini non avevano chiesto”. La riforma poi “consente che chi governa possa governare con un’orizzonte di legislatura, dunque abbia 5 anni per realizzare un progetto e dare stabilità, una condizione sostanziale per garantire strategia e guadagnare credibilità” anche a livello “internazionale”. Così la premier Giorgia Meloni, che etichetta la riforma sul premierato come “la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia”.

“Non a sta me ricordare – aggiunge – che in 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 78 governi, con una vita media di un anno e mezzo”.