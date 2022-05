Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Io chiedo alla maggioranza di non votare gli emendamenti soppressivi a questa proposta e di parlare di come garantire un futuro a questa nazione nell’interesse dei cittadini e non dei partiti”. Così Giorgia Meloni in aula alla Camera sulla pdl costituzionale sul presidenzialismo a sua prima firma.