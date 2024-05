Riforme: Meloni, premierato? ‘Falla sistema costringe Colle a ruolo supplente’**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La libertà di scegliere il governo non è prevista dalla Costituzione, salvo quando le forze politiche non esprimono una maggioranza” e il Presidente della Repubblica “è costretto a un ruolo di supplenza per una falla del sistema, comunque deve schierarsi in qualche maniera e non aiuta la sua funzione di garanzia risolvere la falla nel sistema. Non è vero che non c’è il contrappeso, il Presidente della Repubblica è garante della costituzione, quello è il contrappeso”. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’ online sul corriere.it, risponde alle critiche sulla riforma del premierato.