Riforme: Meloni, ‘se opposizioni dicono no a tutto decideranno italiani con referendum’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “La riforma costituzionale è la più grande riforma economica che si può fare per questa nazione: confido nella responsabilità anche dei partiti di opposizione perché è una sfida di modernizzazione dell’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al Forum in Masseria. “Se invece l’approccio dell’opposizione dovesse essere ‘noi diciamo no a tutto’, chiederemo agli italiani al referendum che cosa pensano di questa opportunità che stiamo offrendo alla Nazione”, ha messo in chiaro la premier.