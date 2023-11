Riforme: Meloni, ‘se referendum italiani non perderanno occasione’**

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Quella del premierato “è una riforma che abbiamo scritto dopo aver raccolto la sensibilità della stragrande maggioranza degli italiani, aver ascoltato tutte le forze politiche, le associazioni di categoria e le parti sociali. Ora è a disposizione del Parlamento, dove lavoreremo perché possa avere il più ampio consenso possibile e possa raggiungere la maggioranza dei due terzi. Se non riusciremo a ottenere questo obiettivo, la parola passerà agli italiani, che con il referendum valuteranno nel merito la riforma e decideranno se è utile o meno all’Italia. Io sono convinta che in quel caso la maggioranza degli italiani coglierà l’occasione storica di accompagnare l’Italia nella Terza repubblica e renderla una democrazia matura, più stabile ed efficiente”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando con ‘Affaritaliani.it’ il sondaggio realizzato da Lab21.01 per la testata, sondaggio dal quale emerge una vittoria netta del sì alla riforma costituzionale varata dal governo Meloni.