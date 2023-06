Riforme: Meloni, ‘voglio lasciare in eredità governi con orizzonte legislatura’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Io spero di poter lasciare in eredità a questa nazione altri governi che hanno un orizzonte di legislatura, perché è l’unico modo serio per prendere le decisioni giuste. La gran parte dei problemi che oggi l’Italia ha è figlia di governi che avevano un orizzonte di un anno, un anno e mezzo, quindi prendevano decisioni che immediatamente tornavano in termini di consenso anche se non erano le cose migliori per la nazione”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro.

La presidente del Consiglio si dice convinta di avere dalla sua il fattore tempo: “Ci sono cose che nell’immediato possono impattare sul consenso, io non me ne preoccupo, io sono convinta che sul lungo periodo il lavoro che stiamo facendo e i risultati che porteranno si vedranno tutti”.