Riforme: Montaruli (Fdi), ‘governo pronto a prima rivoluzione economica’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Le riforme oggetto del confronto tra il Governo e le opposizioni gettano le basi per un’Italia stabile che può crescere ulteriormente. Questo l’obiettivo dell’esecutivo Meloni che sta tracciando la strada in cui l’unica priorità è una Nazione più moderna ed economicamente forte. Il massimo coinvolgimento di oggi dimostra la consapevolezza dell’importanza di questo passo, ma anche di come il punto centrale e coraggioso del programma di Centrodestra, di cui il governo ha pieno mandato, stia diventando un bisogno riconosciuto da tutti”. Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.