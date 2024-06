Riforme: Monti, ‘dichiaro mio voto contrario, allontanerà cittadini dalla politica’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Dichiaro il mio voto contrario a questo disegno di legge costituzionale per motivi che prescindono totalmente dalla questione dei senatori a vita e da quella di un possibile eccesso di concentrazione di potere. Due le motivazioni: sono contrario perché questa riforma non conseguirà i risultati che lodevolmente si propone ma risultati opposti. E secondo perché non determinerà il desiderato allineamento dei cittadini alla politica, ma determinerà un ulteriore allontanamento”. Così Mario Monti durante la dichiarazione di voto sul ddl di modifiche costituzionali per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio.

“La riforma sembra non guardare al mondo che ci circonda dove vicino a noi due repubbliche in cui il capo è eletto dal popolo sono quelle più strutturalmente in crisi. Inoltre la riforma non avrebbe quei gradi di flessibilità dimostratisi utili. Non è una riforma fatta nell’interesse dei cittadini ma della categoria dei politici. Vorrei veramente esortare le autorità di governo, fermissime su questi punti, a ripensarci”, conclude.