Riforme: Napoli (Azione) a Salvini, ‘Italia in tilt con premierato e autonomie’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Il premierato, quella che con retorica scontata la presidente Meloni ha definito “la madre di tutte le riforme”, concentra tutto il potere nelle mani di una sola persona, e la riforma delle autonomie di Salvini e Calderoli, con cui Comuni e Regioni dovranno arrangiarsi come possono, sono due percorsi istituzionali a tal punto contraddittori che l’unico risultato prevedibile sarà un Paese in tilt, un’Italia disgregata”. La pensa così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Una riforma nega l’altra – prosegue -, il premierato ostruisce il percorso autonomistico e le autonomie sono fatte per sottrarre Comuni e Regioni al potere sovradimensionato del premier. Per cambiare in meglio l’Italia, il primo passo da compiere è la bocciatura del premierato e una seria e approfondita discussione sul finanziamento dei Livelli essenziali di prestazione, indispensabili per tenere l’Italia unità”.