Riforme: nuovo round in Senato su premierato, focus su emendamenti Balboni-Pera

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Nuovo round sul premierato oggi in Commissione Affari costituzionali del Senato che si riunisce alle ore 9, alle ore 14 e alle ore 20 per la discussione generale del premierato e dei ddl di modifica del Titolo V della Costituzione. A prendere la parola oggi toccherà a Francesco Boccia (Pd), quindi le repliche del ministro per le riforme Elisabetta Casellati, del presidente Balboni ed il voto al testo base. Sul testo da Fdi, lo stesso Balboni ha reso noto che saranno discussi 7 emendamenti di maggioranza, -messi a punto dallo stesso Balboni e dal senatore Marcello Pera- tra cui quello che rivede la norma-antiribaltone: “C’è un’ipotesi di aggiustamento di questa norma, per salvaguardare che non si debba per forza andare alle urne in casi eccezionali ed anche per garantire il ruolo che deve avere un premier che non dobbiamo mai dimenticare è eletto dai cittadini”.

Una via di mezzo con il simul stabunt simul cadent” che vorrebbe la via del voto per rieleggere il premier sfiduciato e non la possibilità di sceglierne uno nuovo dalla stessa maggioranza, come vorrebbe ad esempio la Lega. Sempre ieri si è saputo che la scadenza per la presentazione degli emendamenti slitterà dal 29 gennaio di qualche giorno.