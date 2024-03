Riforme: ok a emendamento su controfirma atti capo Stato, non più prevista in alcuni casi**

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Via libera in Commissione Affari costituzionali, dove si stanno votando gli emendamenti al ddl Casellati, anche a quello sugli atti controfirmati dal Capo dello Stato. Nello specifico, la norma prevista dal senatore di Fdi, Marcello Pera, prevede che “gli atti del presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, il decreto di indizione delle elezioni e referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere”. In mattinata la Commissione guidata dal meloniano, Alberto Balboni, ha dato l’ok anche all’emendamento del governo che di fatto permette lo scioglimento delle Camere anche durante il semestre bianco, voto negativo invece per tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni all’art. 2 della riforma.

La Commissione si riunirà ora la settimana prossima, a partire da martedì in tara mattinata, per il prosieguo dell’analisi degli articoli e degli emendamenti: non è esclusa l’ipotesi di poter terminare entro sabato i lavori in prima.