Riforme: Pagano (Fi), ‘poteri collaborino per semplificare vita a italiani’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “In questa legislatura c’è uno spirito e una volontà di affrontare concretamente il tema delle riforme e sono certo che porteremo a termine il nostro impegno per migliorare e semplificare la vita degli italiani. Se la discussione in Parlamento è alla fase iniziale di una cosa sono certo: non dovrà mai mancare la collaborazione fermo restando che ciascuno, nel suo ambito di competenza, dovrà fare la propria parte”. Lo ha detto il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano intervenendo al convegno ‘Magistrature a Confronto ‘ organizzato dall’Anm, Anma e Amcc.

“Tra i tre poteri sovrani del nostro Stato c’è una netta divisione e una chiara indipendenza ma è chiaro che, in tema di riforme, all’indipendenza deve far seguito anche un’interdipendenza perché le regole del gioco si fanno insieme e devono valere per tutti” ha concluso Pagano.