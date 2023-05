Riforme: Paita, ‘aperti al dialogo con Meloni per cambiare regole gioco’

Maggio 6, 2023

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Riformare la Costituzione non può essere un tabù: il sistema così com’è va riformato. Per questo siamo aperti al dialogo con la Premier Meloni per cambiare le regole del gioco”. Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

“Come è noto la nostra proposta è quella dell’elezione diretta del Premier, sul modello del sindaco d’Italia. Con Matteo Renzi per cambiare la Costituzione abbiamo rischiato tutto con coraggio ma continuiamo a ritenere che una riforma serva al Paese. Per questo siamo pronti al confronto con la massima apertura. Ora vedremo se Meloni farà davvero sul serio”, conclude Paita.