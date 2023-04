Riforme: Parrini (Pd), ‘bene incardinamento ddl trasparenza partiti’

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “È molto importante e siamo soddisfatti che il disegno di legge, a mia prima firma, che riforma la disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici sia stato incardinato, in sede redigente, in commissione Affari costituzionali”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali a palazzo Madama.

“Si tratta di un disegno di legge molto atteso, fondamentale per rafforzare un organismo che deve verificare e controllare la trasparenza della gestione dei partiti e per questo è importante che il provvedimento possa avere un iter parlamentare veloce. Mi fa davvero piacere che al provvedimento abbiano aggiunto la loro firma il presidente della commissione Affari costituzionali, Balboni, e molti altri colleghi”, aggiunge Parrini.