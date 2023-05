Riforme: Parrini (Pd), ‘fiducia costruttiva è meccanismo impossibile’

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Viene rispettosamente da pensarlo leggendo che il ministro Calderoli propone di temperare l’elezione diretta del presidente del Consiglio -pericolosa trovata all’italiana che aggredisce e svuota le competenze-chiave del Presidente della Repubblica, e che diventa ancora più pericolosa se, come prospetta Calderoli, viene fatta a turno unico- nientemeno che con un’altra trovata sconosciuta nel mondo intero, cioè l’istituto che lui chiama della ‘fiducia costruttiva’. La quale significa in soldoni questo: teoricamente si conserva al Parlamento uno dei suoi poteri più decisivi, il potere di sostituire il capo del governo, allo scopo di affermare che non si esce dalla forma di governo parlamentare. Ma è una rassicurazione ingannevole, perché in realtà si rende impossibile l’esercizio di questo potere sottoponendolo a condizioni estreme e quasi impossibili”. Lo afferma Dario Parrini, del Pd, vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

“Per i non esperti, giova ricordare -aggiunge- che questa fantomatica ‘fiducia costruttiva’ è più o meno lo stesso bizzarro, confuso e contestato meccanismo contenuto nella riforma costituzionale della destra del 2006 fortunatamente demolita dal referendum popolare. Errare è umano, perseverare è diabolico”.