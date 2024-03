Riforme: Parrini (Pd), ‘maggioranza e governo gettano la maschera’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “La maggioranza e il governo poco fa in Commissione Affari Costituzionali del Senato durante la discussione sul premierato hanno gettato clamorosamente la maschera, respingendo, con l’eloquente astensione in dissenso del presidente Marcello Pera, un emendamento del Pd che dava la possibilità ad un terzo dei componenti di una Camera di impugnare una legge presso la Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

“Dicendo no a questo strumento, che esiste in vari ordinamenti europei come elemento tipico di tutela dell’opposizione contro eventuali abusi di chi detiene il potere, rende evidente una volta per tutte che, a dispetto di tante dichiarazioni apparentemente collaborative, la destra non ha alcuna volontà di dialogare con l’opposizione sulla riforma costituzionale. L’obiettivo irrinunciabile di Meloni, Casellati e soci, come dimostra anche il no alle proposte volte a contrastare l’abuso dei decreti legge, è chiaramente quello di aumentare in maniera eccessiva il potere del premier, senza bilanciamenti di sorta. Il disprezzo nei confronti dei contrappesi istituzionali è purtroppo inequivocabile”, aggiunge Parrini.