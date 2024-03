Riforme: Parrini (Pd), ‘ora chiamano premierato governo ‘neoparlamentare’, surreale’

21 Marzo 2024

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Non hanno nemmeno il coraggio di chiamare le cose col loro nome. Nel dibattito in corso nella Commissione Affari Costituzionali del Senato il governo tocca vette di surrealismo, definendo ‘neoparlamentare’ la forma di governo creata dal ddl 935 Meloni-Casellati. Il che è del tutto falso, in quanto un elemento-chiave di questo progetto è dato dal fatto che il Parlamento decreta la propria morte se nega la fiducia iniziale al premier eletto, o se lo sfiducia. Tutti sanno, tranne il governo che finge di ignorarlo, che queste due norme sono incompatibili con la forma di governo parlamentare e configurano un presidenzialismo non solo anomalo ma anche assai pericoloso, perché privo dei contrappesi presenti in tutti i sistemi presidenziali”. Lo scrive in una nota il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.