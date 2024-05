Riforme: Patuanelli, ‘si è passati a vie di fatto, a destra manca cultura istituzioni’**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Manca in alcuni componenti della destra la cultura delle istituzioni e di governo, chi sta al governo e in maggioranza ha più responsabilità, quando si passa alle vie di fatto in un’Aula è un errore clamoroso, un fatto grave”. Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato, al termine della capigruppo.