Riforme: Pera, ‘i dubbi sono tecnici, Meloni possibilista su modifiche’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “Quella della stabilità è la lodevole intenzione della riforma. E non c’è chi non la condivida, perché la degenerazione del parlamentarismo, come la definiva Perassi, autorevole costituente, non è ulteriormente tollerabile”; “ma ho dubbi tecnici che questa proposta corregga la degenerazione. Forse la aggrava. Si profila il rischio che chi nella maggioranza arriva o vuol essere secondo abbia infine più poteri del primo. Mi riferisco ovviamente alla norma anti-ribaltone”. Lo dice Marcello Pera a ‘Repubblica’ parlando del premierato.

“Il referendum in Italia è una lotteria”, sottolinea tra l’altro l’ex presidente del Senato, che prosegue: Meloni “mi ha chiamato poco fa, anche quando ci sono divergenze manteniamo rispetto reciproco: mi è sembrata possibilista sulle modifiche della riforma in Parlamento”.