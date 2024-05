Riforme: quasi rissa in Senato, Menia e Croatti divisi dal questore De Poli**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Ad accendere gli animi, in Senato, sarebbe stato l’intervento del pentastellato Ettore Licheri, che dai banchi ha più volte fatto riferimento al premier Meloni, dicendo ‘voi siete Giorgia’. Poi al centro dell’Aula si vedono, come testimoniano alcuni video, il senatore Roberto Menia (Fdi) che pare cercare il confronto fisico con il pentastellato Marco Croatti. Un parapiglia che vede in campo il questore De Poli a fare da paciere. Con lui altri senatori e i commessi d’Aula, mentre anche altri non nascondono il nervosismo, tra insulti e accuse.