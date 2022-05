Riforme: Rampelli, ‘con presidenzialismo Pd non avrebbe mai governato’

Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Se ci fosse stata l’elezione diretta del Capo dello Stato il Partito democratico, in tutte le sue diverse forme nominalistiche, non avrebbe mai governato. La democrazia parlamentare è diventato il loro cavallo di Troia per assediare Palazzo Chigi. Salvo poi governare a colpi di fascistissimi decreti legge e fiducie. Sarà mai possibile riformare la Costituzione con questa sinistra? Sì ma solo se la riformano loro”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.