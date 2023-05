Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Nel frattempo si discute di riforme costituzionali. Ma la cosa più bella è pensare che se ne discute anche al Cnel in un importante dibattito organizzato dal Presidente dello stesso Cnel, Renato Brunetta, il prossimo mercoledì. Io invece sarei per iniziare le riforme costituzioni non discutendo al Cnel, ma abolendo il Cnel”. Così Matteo Renzi nella enews.