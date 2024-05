Riforme: Renzi, ‘se Meloni perde referendum su premierato va a casa’

27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Il referendum? “Do un consiglio alla Meloni: non fare come me ma comunque se perdi vai a casa lo stesso. Lei ha detto che non andrebbe a casa anche in caso di sconfitta? Non è così, questa è una barzelletta”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.

“Quando un premier perde un referendum su una legge del governo va a casa, punto. E vedrete che succederà anche a Meloni, semmai arriverà a fare un referendum. Fossi in lei cambierei legge”. Si spieghi meglio. “Io metterei nel cestino la legge della Casellati – ha proseguito Renzi a Un Giorno da Pecora -, chiamata anche dagli amici ‘schifezzellum’ e farei il semipresidenzialismo alla francese. Via, basta”. E chi è la chiamerebbe in quel modo? “Io l’ho letto e comunque l’ho anche ripetuto: date la colpa a me, via…”